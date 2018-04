Uitstel voor luxemerk Hyundai

Door: BV

Je kan een Hyundai Genesis kopen in ons land. Bijna niemand doet dat en dat is spijtig, want het is verre van een slecht rijdende auto. Maar Genesis als merknaam - aangekondigd voor een complete lijn premium-modellen naar het voorbeeld Lexus -, dat is nog niet voor meteen. De eerste modellen zijn voorgesteld, de parade concept cars is begonnen en de ronkende namen voor het design binnengehaald. Maar Europa moet er niettemin op wachten. Dat heeft de baas van Hyundai Europa laten weten. De reden? Op het voorziene aanbod benzinemotoren zit de Europeaan niet te wachten. “Hyundai moet eerst met iets anders komen”, klinkt het. En dat kan niet voor 2020.

Tegen 2020 zal Genesis uit niet minder dan 6 modellen bestaan, waaronder een koppel SUV’s. Die krijgen overigens niet automatisch een diesel onder de kap. Hyundai denkt meer in de richting van hybrides of stekkerhybrides.