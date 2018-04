Krijg nu wat: Car2Go is ergens succesvol

Door: BV

Heel wat automerken geloven in autodeeldiensten. Of ze doen toch alsof. In elk geval investeren de meeste automerken er op één of andere manier in. Al was het maar om hun eieren niet per ongeluk in de verkeerde mand te hebben liggen. Smart heeft al jaren iets met Car2Go. Je komt ze in grote Europese steden wel eens tegen en in enkele grotere Amerikaanse bolwerken, werkt het aardig. Maar écht succesvol? Neen. Tot nu. Want de Chinezen zijn er wild van.

In Chongqing in China heeft de dienst na amper 2 maanden al 78.000 klanten. Dat is zo veel als in de VS en Europa samen tijdens de afgelopen vijf jaar. Het is je vergeven als je nog nooit van Chongqing gehoord hebt. Dat is een provinciegehucht, naar plaatselijke normen tenminste. Er woont 30 miljoen man.