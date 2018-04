Opletten voor boetes met Duivelsympathie

Door: BV

De Duivels zijn erbij op het EK. Hoera. En het is eraan te zien. De nationale driekleur is tegenwoordig bijna overal te vinden. Met vlaggetjes, hoorntjes en stickers. En ook met buitenspiegelhoesjes op onze auto’s. Allemaal goed en wel, zegt de politie, maar let er toch maar mee op. Die dingen kunnen ook een deel van de spiegel bedekken aan de verkeerde kant. En dat mag niet. Ziet de politie dat je spiegel niet vrij is, dan kan je je aan een boete verwachten, klinkt het bij de arm der wet.