Audi SQ5: daar komt de elektrische turbo

Door: BV

De Audi SQ7 is een beest. En heel wat van de scherpe tanden en klauwen van die über-SUV zijn te danken aan de keuze voor een nieuwe turbo. Een exemplaar dat niet langer - zoals van oudsher - beroep doet op uitlaatgassen om z’n turbine op te spoelen, maar dat die klus in handen van elektriciteit en elektronica stopt. Alles over het resultaat ervan lees je hier.

Natuurlijk wordt die e-turbo-technologie niet voor één model ontwikkeld. En het lijkt erop dat de volgende ontvanger de SQ5 wordt. Die krijgt dan ook meteen de 48V sterke elektrische installatie, want die heb je er nu eenmaal voor nodig.

Meer vermogen

Audi schat dat de SQ5 door de ingreep 30pk zal winnen. Dat zou het totaal op 365 brengen. Maar dat is slechts het topje van de spreekwoordelijke ijsberg. De echte kracht van de e-turbo zit ‘m (letterlijk) in z’n vermogen om erg snel en bij de laagste toerentallen extra stuwkracht te voorzien.