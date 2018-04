Jaguar-Land Rover fabriek in Brazilië al operationeel

Door: BV

Jaguar Land-Rover heeft z’n eerste fabriek geopend die niet op Engels grondgebied ligt. Die zal modellen als de Range Rover Evoque en de technisch gelijkaardige Land Rover Discovery Sport bouwen. De vestiging ligt niet in India (bij eigenaar Tata) en evenmin in het voormalige Oostblok al wordt ook daar een vestiging uit de grond gestampt. Ze ligt in Brazilië.

De € 300 miljoen kostende vestiging zal vooral de lokale markt bedienen. Land Rover is er marktleider in z’n segment en alleen al de afgelopen vijf maanden zag het er z’n verkoopsvolume met 70% toenemen.