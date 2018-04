Tesla wil Model 3 klanten in Model S steken

Door: BV

Er gaapt een flinke kloof tussen de voorgespiegelde vanafprijs van de Model 3 - ruwweg € 35.000 - en die van de Model S die al snel het dubbele kost. Maar dat weerhoudt Tesla er niet van om mensen (en dat waren een verschietachtig veel) die voor de eerste een voorschot hebben gestort, warm te maken voor die tweede. Die kan immers veel, veel sneller op de oprijlaan staan.

In de VS en Canada heeft een hele rits klanten al een uitnodiging gekregen om eens van de nieuwe, meest toegankelijke Model S te gaan proeven. Of Tesla ze meteen ook een extra voordelige prijs serveert is niet geweten. Tesla hanteert wereldwijd erg gelijkaardige verkoopsstrategiën dus de kans is groot dat ook Europese kandidaat-kopers zich aan een vergelijkbaar charme-offensief mogen verwachten.