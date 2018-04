Ground Tourer Concept: Mitsubishi werkt aan premium SUV

Door: BV

Mitsubishi mag dan wel in zwaar weer vertoeven, het bedrijf heeft toch nog de middelen gevonden om een nieuwe concept car uit de mouw te toveren. De Japanners zetten daarvoor nog maar eens in op een SUV. Niet verwonderlijk, want het bedrijf had eigenlijk al aangegeven dat het zich in de toekomst bijna uitsluitend op die trendy koetswerkvorm zou richten.

Ground Tourer Concept

De Ground Tourer Concept moet de in ontwikkeling zijnde nieuwe stijltaal van het merk vertalen naar een premium model. De Japanners hebben het over een auto die functionele schoonheid etaleert, kracht in reserve houdt en Japanse ambachtskunst eert. En daar moeten we het voorlopig mee doen. Het is per slot van rekening een teaser… Op het Autosalon van Parijs, na de zomer, staat hij in vol ornaat.