​Porsche treedt eindelijk digitale tijdperk binnen

Door: ADD

Porsche heeft voor het eerst geïnvesteerd in een startup. De bedrijft uit Stuttgart heeft een minderheidsbelang gekocht in de parkeerdienst Evopark en legt daarvoor een bedrag met zes nullen op tafel.

Evopark

De startup werd twee jaar geleden in Keulen opgericht en werkt aan een systeem van elektronische parkeertickets. Via je smartphone gaat de bareel van de parkeergarage omhoog. En in plaats van voor elke parkeerbeurt te betalen, krijg je bij Evopark op het einde van de maand een factuur. De app toont ook waar er vrije parkeerplaatsen zijn.

Schade inhalen

Evopark is de eerste investering van de in mei opgerichte dochteronderneming Porsche Digital GmbH. De Stuttgarters hebben tot nu toe weinig voor digitalisering gedaan. Digitaal comfort was in de sportwagens en SUV's van de constructeur lang van secundair belang. Met de nieuwe dochteronderneming wil het merk de concurrentie inhalen.