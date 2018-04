Belgische automarkt stijgt spectaculair in juni, Renault op kop

Door: BV

Afgelopen maand juni werden in België niet minder dan 55.273 nieuwe auto’s in het verkeer gebracht. Een cijfer dat de vijfde opeenvolgende maand van groei betekent, met dit jaar reeds een gecumuleerd groeicijfer van 7,3% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Juni zelf gaat zo maar eventjes 11,8% hoger dan wat exact een jaar eerder werd gerealiseerd.

Succesvol autosalon

Vakorganisatie Febiac, dat de cijfers vrijgeeft, rijkt enkele verschillende verklaringen aan. Er waren al economisch minder zekere tijden, het wijst naar een succesvol autosalon en het weet dat de auto’s die in recordjaar 2011 werden ingeschreven stilaan worden vervangen.

Renault is de grootste

Afgelopen maand wist Renault zich naar de eerste plek te werken, met niet minder dan 7.257 voertuigen (een derde meer dan een jaar geleden). VW staat op twee met 6.067 stuks en BMW bevestigt zijn positie als volumeconstructeur op de Belgische markt met de derde stek en 4.068 auto’s. Plaats 4 en 5 zijn voor respectievelijk Opel (3.936) en Peugeot (3.622). De Top 38 hebben we zoals steeds integraal op onze Facebook-pagina geplaatst en via Twitter in de ether gegooid.

Bestel- en vrachtwagens

In de categorie van de lichte vrachtwagens wordt er ook gejubeld. 7.211 stuks vertegenwoordigt een stijging van 10%. Maar bij de zware vrachtwagens gingen de aantallen omlaag= -21,7% (tot 16 ton MTM) en -4,4% §+16 ton).

Slecht weer?

Als de hemelsluizen niet dicht blijven, slabakt de verkoop van tweewielers. Dat blijkt eens te meer uit de daling van 13,3% die dat segment de afgelopen maand moest ondergaan.