Je VW wil je gordijnen dichtdoen en de oven aanzetten

Door: BV

Het internet of things. Dat snufje dat je koffiemachine binnenkort in staat moet stellen om via internet aan je wasmachine te vertellen wat de exacte samenstelling van de vlekken is. En dat ook praktischer toepassingen zal kennen als het aan- en uitzetten van je verwarming. Met een hele hoop ‘connected’ apparaten dus. En als het van Volkswagen en LG Electronics afhangt, moet de auto natuurlijk ook connected zijn. Kwestie van je auto de oven te kunnen laten voorverwarmen en te negeren dat je smartphone dat natuurlijk ook kan en veel makkelijker nieuwe software en updates aanvaardt.

LG voorziet in de toekomst nog een hoop extra functies. Het binnenlaten van de pakketbezorger bijvoorbeeld. Of informatie op maat aanbieden. Dreig je in de file te komen rond etenstijd dan geven ze advies voor een restaurant op de route. Eveneens denkbaar is het dat er automatisch een berichtje voor je wordt opgesteld als je te laat op je afspraak dreigt te komen. Volgens Volkswagen willen ze er alles aan doen om het je op een veilige manier nog gemakkelijker en comfortabeler te maken.

Nog lange weg af te leggen

Op dit moment staat het project nog in de kinderschoenen. Met de Budd-e conceptcar gaf Volkswagen ons op de CES in Las Vegas al een klein voorproefje, maar er is nog een hoop werk aan de winkel.