Politie valt binnen bij VW, BMW, Mercedes op zoek naar sjoemelstaal

Door: BV

De locale authoriteiten zijn binnengevallen in de kantoren van BMW, Volkswagen, Mercedes (Daimler) en de toeleveranciers Bosch en ZF Friedrichshafen. De inval heeft te maken met een onderzoek naar de aankooppraktijken voor staal.

Duur staal

Moderne auto’s gebruiken weliswaar meer kunststoffen dan vroeger, maar staal blijft de meest essentiële grondstof, zowel in volume als in de rol dat het speelt, want het verleent de auto z’n stijfheid en structuur. En door de almaar grotere focus op gewichtsbesparing en veiligheid worden voertuigen tegenwoordig gemaakt van een geavanceerde mix staalsoorten, waarvan meer staal van hoge kwaliteit dan tevoren.

Prijsafspraken

De Duitse overheid verdenkt bovenstaande merken ervan prijsafspraken te hebben gemaakt. Daardoor zou staal kunstmatig goedkoop aangekocht zijn. Details willen noch overheid, noch de betrokken firma’s kwijt en het onderzoek kan nog een hele tijd aanslepen. Wanneer schuldig bevonden riskeren ze een boete van tot 10% van de jaarlijkse omzet.