Brussel gaat vol voor trajectcontrole

Door: BV

Aan het begin van de vakantie, terwijl een groot deel van de mensen ergens onder een parasol ligt te relaxen, lost de overheid wel eens vaker informatie over initiatieven die niet bij iedereen even populair zal blijken. Wellicht is de timing bij de aankondiging voor extra trajectcontroles niet toevallig. Van Vlaanderen weten we al dat er binnenkort zo ongeveer overal controles over langere afstand plaatsvinden (overzicht hier). De camera’s die her en der - meer dan 260 in het totaal - verschijnen en in het kader van terrorismebestrijding lijstjes aanleggen met welke nummerplaat zich naar waar verplaatst. En dan kan je op strategische punten natuurlijk ook de gemiddelde snelheid berekenen.

Trajectcontrole in Brussel

In Brussel wil de overheid nu ook de kaart van de trajectcontrole trekken. Er komt er in elk geval één in de Leopold II-tunnel. Daar wordt steevast sneller gereden dan de beperking aangeeft. De Politie wil er ook één in de bocht van Vorst (waar vroeger erg veel ongelukken gebeurden maar het aantal incidenten drastisch daalde na het vervangen van het wegdek) en op het Hermann-Debroux-viaduct. Een woordvoerster van Bianca Debaets (CD&V), Brussels staatssecretaris voor Verkeersveiligheid, weet dat elk stuk van 200 meter of meer in aanmerking komt en dat er daarom ook controles kunnen volgen op centrale lanen. Volgens de staatssecretaris wordt daar vaak onverantwoord rijgedrag vertoond.