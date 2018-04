Honderden onterechte bekeuringen door kilometerheffing

Door: BV

De kilometerheffing voor vrachtwagens kende, misschien wel naar Belgische traditie, een chaotische en moeilijke ingebruikname. Maar de problemen houden sindsdien aan, met zowel de apparatuur als de software en verwerking die met de vinger gewezen worden. Transportbedrijven zijn sinds de invoering honderden keren onterecht bekeurd voor inbreuken die ze niet pleegden.

Wel betaald, toch bekeurd

Wanneer vrachtwagens een traject rijden zonder kilometervergoeding te betalen, worden de firma’s daarvoor terechtgewezen met een flinke bekeuring van € 1.000. Maar de transportfederaties wijzen erop dat die boetes in talloze gevallen ook worden uitgeschreven voor vrachtwagens die wel degelijk in orde waren én voor het bewuste traject betaald hebben. De problemen zijn dan wel bekend, maar de overheid schrijft ze niettemin toch uit. Het is vervolgens aan de transportbedrijven zelf om protest aan te tekenen tegen de onterechte sancties.