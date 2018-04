Mini designchef trapt het af

Door: BV

Mini vindt design héél erg belangrijk. Wel, belangrijker dan de afmetingen van hun Mini’s in elk geval. Mini’s chef design Anders Warming heeft het er in elk geval mee gehad, na vijf jaar bij het merk. Hij was bij het merk onder meer verantwoordelijk voor het pennen van de vijfdeurs Cooper, de tweede generatie Countryman (die later dit jaar nog wordt onthuld) en Mini Clubman.

Mini Superleggera concept

Warming heeft ook z’n best gedaan voor de Mini Superleggera concept en had een bijrol in het ontwerp van BMW’s Vision Next 100 concept. Waar Warming heen trekt of wie hem vervangt is niet geweten.