Porsche groeit niet meer zo snel

Door: BV

Porsche verkocht tijdens de eerste jaarhelft van 2016 zo’n 3% meer auto’s dan tijdens dezelfde periode in 2015. Dat cijfer vertegenwoordigt een gevoelige vertraging van de groei. Spring immers nog een jaar terug, naar 2014, en je ziet er een verschil van zo maar eventjes 30%.

118.000 Porsches

De eerste jaarhelft van 2016 wist Porsche 118.000 voertuigen uit te leveren. Daarvan gingen er 50% meer naar China als een jaar eerder, maar de markt blijft er te klein om zwaar te wegen op het totale resultaat.

De Porsche Macan is, wellicht niet verrassend, het succesnummer van het moment. In september wordt de nieuwe Porsche Panamera - die we al in het lang en in het breed te zien kregen - losgelaten op het grote publiek, maar erg veel impact op de cijfers verwachten de Duitsers niet. Het bedrijf geeft zelf aan dat de periode van spectaculaire groei nu wellicht achter de rug is. Het wil nu z’n positie consolideren op dit hogere niveau van om en bij de 250.000 wagens op jaarbasis.