Hyundai laat i-benaming vallen

Door: BV

Niet eens twee productgeneraties geleden besloot het Koreaanse automerk Hyundai om z’n modellen niet langer aan te duiden met eigennamen, maar met een alfanummerieke code. De reden was simpel: die manier van werken was en is populair bij de Duitse premiumspelers en moest het merk op die manier vooruit helpen. Maar vanuit Australië komt nu het geluid, dat de ‘i’ weer buiten vliegt. Alleen de i30 blijft de i30, zo weet Scott Grant, die het voor het zeggen heeft bij de Australische tak van het bedrijf.

Nieuwe Hyundai i30

De nieuwe i30 staat in september op het Autosalon van Parijs. En de vertegenwoordigers van het merk lopen nu al te jeuken van ongeduld. Andere nieuwe modellen zullen wereldwijd afstappen van de i-combinatie, weet Grant. Dat is niet echt een verrassing, want in Europa gebeurde het al voor de populaire compacte SUV van het merk. Die werd gelanceerd als Tucson, werd omgedoopt tot ix35 en heet inmiddels weer gewoon… Tucson. Jongste telg van het merk, de Hyundai Ioniq, kreeg ook al een eigennaam.