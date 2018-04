Trekt Opel als eerste weg na Brexit?

Door: BV

De Britten hebben zich uitgesproken voor een Brexit. Dat is inmiddels oud nieuws. Hoe die eruit zal zien, is nog erg onduidelijk. Maar of de handel met de rest van Europa net zo interessant blijft als nu het geval is, is eerder twijfelachtig. Onder meer Jaguar-Land Rover had op voorhand al becijferd dat de kost van de middelvinger van de Britten aan Europa voor het bedrijf meer dan € 1 miljard op jaarbasis kon zijn. LMC Automotive deed inmiddels onderzoek naar welke merken Engeland als eerste de rug zouden toekeren. En het antwoord is Opel.

Trekt Opel weg uit Engeland?

Een verhuis van de productie van de fabriek in Ellesmere Port en Luton, waar onder meer de Astra en de Vivaro worden gebouwd, is het meest waarschijnlijk. Opel heeft immers nog mogelijkheden in onder meer Duitsland en Polen, waar de producten vrij zijn van importrechten. Dat Opel wellicht de constructeur is die als eerste gaat lopen heeft ook te maken met de verankering van de fabrieken. Die halen immers slechts 25% van hun onderdelen uit de onmiddellijke omgeving. Hoe hoger dat percentage, hoe complexer om het ganse productie-apparaat te verhuizen.