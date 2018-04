FBI onderzoekt fraude bij Fiat Chrysler

Door: BV

De FBI en agenten van de Securities Exchange Commission zijn binnengevallen in kantoren van Fiat Chrysler in verschillende delen van de VS, waaronder het hoofdkantoor in Michigan. De reden van het onderzoek zijn de rooskleurige verkoopscijfers van de groep. Té rooskleurig, zo wordt gedacht.

75 maanden winst

Fiat en Chrysler (met Jeep, Chrysler, Fiat en Dodge als voornaamste merken) boeren er in de VS al 75 maanden na elkaar op vooruit. Dan hebben we het over de verkoopscijfers. Maar het bedrijf doet iets geniepigs. Het rekent immers niet de verkopen aan de klanten, zoals gebruikelijk is, maar de verkopen aan de dealers. En die worden onder druk gezet - zeg maar verplicht - om grote volumes af te nemen. Daardoor hebben een groot aantal dealers gigantische voorraden. Auto’s die nog geen eigenaar gevonden hebben. En het zijn enkele grote Amerikaanse verdelers die zelf aan de bel trokken. Zij vinden dat het bedrijf geld uit hun zakken haalt om kunstmatig hoge cijfers te kunnen rapporteren. En omdat FCA (Fiat Chrysler Automobiles) beursgenoteerd is, is het verkondigen van opgeklopte aantallen strafbaar.

Voorlopig gaat het nog om onderzoek en is het bedrijf nog niet officieel in verdenking gesteld.