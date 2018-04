​Rijden er weldra bussen en vrachtwagens van Tesla rond?

Door: ADD

Elon Musk maakte gisteren het nieuwe ‘master plan’ van Tesla bekend en het opmerkelijkste nieuws daarin is dat de constructeur de ambitie blijkt te hebben om elektrische vrachtwagens en bussen te gaan maken

Presentatie in 2017?!

‘Er is nood aan twee andere types van elektrische voertuigen: zware vrachtwagens en stadsbussen’, aldus Musk op de website van Tesla. Beide projecten zouden zelfs al in een eerste ontwikkelingsfase zitten en tegen volgend jaar aan het grote publiek voorgesteld kunnen worden. Al neem je dat best met een korrel zout. Het zou niet het eerste wilde plan van Musk zijn dat jaren vertraging oploopt.

Geld verdienen als je Tesla stilstaat

In hun master plan opperen de Amerikanen ook een idee om eigenaars geld te laten verdienen aan hun auto's als ze die zelf niet gebruiken. Een autodeeldienst voor zelfrijdende auto’s zou dat in de praktijk moeten brengen.