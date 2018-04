​Volkswagen staakt verkoop van 79 modellen

Door: ADD

Meer bepaald in Zuid-Korea. "We stoppen vrijwillig met de verkoop om de verwarring op de markt tegen te gaan", zei een woordvoerster van Audi Volkswagen Korea. De plaatselijke dealers zouden al schriftelijk op de hoogte gebracht zijn. Maandag gaat de maatregel in, voorlopig voor onbepaalde duur.

De verkoopstop komt er als reactie op het Zuid-Koreaanse dieselgate-onderzoek. Het Ministerie van Milieu in Seoul wil de certificering van tientallen VW- en Audi-modellen terugtrekken en hun uitlevering verbieden.

Vervalste rapporten

Het bedrijf wordt er beschuldigd honderden documenten over uitstoot, brandstofverbruik en geluidstesten verfraaid te hebben om een goedkeuring voor de import van auto's in de wacht te slepen. Het gaat onder andere over de VW Golf en Audi-modellen die sinds 2010 in Zuid-Korea verkocht worden.