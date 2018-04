Mercedes stelt eTruck voor

Door: ADD

Elektrische fietsen zijn ondertussen alomtegenwoordig, de elektrische auto wint gestaag aan populariteit. Ook bij vrachtwagens wordt de techniek al toegepast, al is de vraag ernaar momenteel nog erg pover.

E-vrachtwagen

En toch denkt Daimler dat er heel wat potentieel zit in de elektrificatie van trucks. Zowel de batterijtechnologie als de markt zouden er nu rijp voor zijn, aldus Wolfgang Bernhard gisteren in Stuttgart. Daar kondigde de baas van de bedrijfsvoertuigen aan tegen het begin van volgend decennium een elektrische aandrijving te zullen aanbieden voor zware vrachtwagens. Een blik op die toekomst geeft deze Mercedes-Benz Urban eTruck.

Bereik van 200 kilometer

De inclusief belading tot 26 ton zware truck wordt volledig elektrisch via de achteras aangedreven. De elektromotoren zitten vlak naast de wielnaven. Als maximaal vermogen en koppel geeft Mercedes 2x 125kW en 2x 500Nm op. Hun energie halen de elektromotoren uit lithium-ion accu's met een totale capaciteit van 212 kWh. Een laadbeurt zou goed moeten zijn voor een afstand van 200 kilometer, beloven de Duitsers. Geladen wordt er via een standaard type 2 stekker (CCS). Met een laadvermogen van 100kW moeten de batterijen weer volledig gevuld zijn na twee tot drie uur laden.

Te koop is de E-truck momenteel nog niet. Hij zal in de eerste plaats ingezet worden bij tests in het stadsverkeer.

Dure technologie

Hoeveel geld Daimler heeft geïnvesteerd, laat Bernhard nog in het midden. "We zijn op economisch vlak nog niet daar waar we willen zijn," zei hij. Vast staat alleszins dat ze nog mijlenver van de prijs van verbrandingsmotors verwijderd zijn. En toch moet het mogelijk zijn om binnenkort tien procent van alle vrachtwagens die voor de stedelijke distributie in Europa instaan elektrisch aan te drijven.