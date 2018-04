Vanaf 1 januari nog slechts 70km/u op gewestwegen

Door: BV

Als het Belgisch Instituut voor de VerkeerVeiligheid (BIVV) resultaten van een onderzoek over de maximumsnelheid in ons land publiceert, kan je er donder op zeggen dat één of andere overheidsinstantie zich klaarhoudt om de bevolking ter wille te zijn. En kijk, daar duikt de beperking van de snelheid op de gewestwegen (type ’N’) weer op. Vanaf 1 januari zal daar in plaats van 90km/u nog slechts 70km/u gereden mogen worden. De overheid hoopt dat tegen dan ook een hele hoop extra controlesystemen (via de camera’s die zijn geplaatst in het kader van de terrorismebestrijding) geactiveerd kunnen worden.

Minder verkeersdoden

Vorig jaar lag het aantal verkeersdoden in Vlaanderen nog op 390. Dat aantal daalt niet of nauwelijks, ondanks de heksenjacht op hardrijders en de almaar strenger en lagere snelheidslimieten. Daarom haalt Vlaams Minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) volgens Het Laatste Nieuws de snelheid vanaf 1 januari nog verder omlaag. Op een aantal gewestwegen zal uitzonderlijk wél nog 90km/u gereden mogen worden. Een groot aantal van die wegen is overigens voorzien van een vaste berm en daardoor mocht er bij afwezigheid van borden tot voor kort zelfs 120km/u gereden worden. Bij de jaarwisseling wordt de regel dat wanneer er geen borden staan, de snelheid beperkt is tot 70km/u.

Veel te veel verkeersborden

In elk geval wil Weyts ervoor zorgen dat er minder borden komen te staan. 16.000 van die borden gaan weg. In de meeste gevallen omdat de maximale snelheid er omlaag gaat.