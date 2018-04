​VW komt zonder kleerscheuren uit dieselgate

Door: ADD

Europa's grootste autofabrikant kan ondanks de diesel-affaire, maar dankzij de vele merken die de groep rijk is en een aantal goed lopende markten tot nu toe dit jaar met een stijging van de verkoopcijfers uitpakken. Ook al deed het kernmerk VW het in juli, met name in West-Europa, minder goed en zette het zo de groepsomzet onder druk.

Zwakke heimat, globaal relatief stabiel

Wereldwijd verkocht het merk VW in juli 449.100 auto's minder voertuigen dan in de vorige maand - wat een daling van 1,8 procent oplevert. Alleen al in West-Europa, na China de tweede grootste markt, lag de omzet 14 procent lager dan de voorgaande maand. Op hun thuismarkt Duitsland kelderde de leveringen met bijna een zesde. Als je de omzet over de eerste zeven maanden heen bekijkt, valt de schade al bij al nog mee: slechts 0,9 procent minder verkoopsbonnen werden er getekend, nog steeds goed voor 3,37 miljoen voertuigen

VW Brand Sales Manager Jürgen Stackmann verklaarde dat de zwakkere resultaten in juli vooral te wijten zijn aan twee verkoopdagen minder in Europa. Daarnaast bestond er op een aantal cruciale markten door "veranderende economische omstandigheden" enige terughoudend om te kopen. Daarmee verwijst de man naar de staatsgreep in Turkije en de Brexit. In de Verenigde Staten, waar dieselgate zich het eerst ontspon, is er eveneens een verminderde verkoop. Grote redder voor VW is de Chinese markt.

En Volkswagen AG?

De Sales Director van de Group Fred Kappler kon van januari tot juli een omzetstijging voorleggen. 1,3 procent meer voertuigen leverde de Groep Volkswagen in deze tijdspanne uit: wereldwijde 5,904 miljoen stuks.