Nummerplaat en autoverzekering verplicht voor elektrische fiets

Door: BV

Vaart maken met een elektrische fiets is kinderspel. Dat hebben almaar meer mensen in de gaten. Elk jaar worden er ruim 100.000 exemplaren van in ons land verkocht. Maar met die vaart, komt ook onveiligheid. En de gevolgen van akkefietjes met elektrische fietsen blijven niet zonder gevolg.

Nummerplaat verplicht

Vanaf 1 oktober zullen fietsen die assistentie verlenen bij snelheden die hoger zijn dan 25km/u ingeschreven moeten worden. Er hoort dan een nummerplaat op te hangen. Gelukkig niet zo’n joekel als op een auto, maar een exemplaar van 10 bij 12 centimeter. En ja, ook een verzekering zal moeten. Een autoverzekering nog wel. De verzekeringsmaatschappijen stomen op dit ogenblik specifieke polissen klaar. Reken op iets van € 50 tot € 150 op jaarbasis. En omwille van de snelheid zal je je ook een helm moeten aanmeten. Eveneens verplicht.