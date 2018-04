Kamperen volgens Mercedes anno 2016

Door: BV

In Dusseldorf wordt het jaarlijkse Caravan Salon gehouden. Dat is een gelegenheid die Mercedes aangrijpt om aan te stippen hoe veelzijdig z’n auto’s (of bestelwagens) wel zijn. Je kan bij het merk zelf van de V-Klasse de Marco Polo-editie uit de catalogus plukken, maar er zijn nog tal van andere mogelijkheden. Die staan in Dusseldorf te kijk, net als in de bij dit artikel horende fotospecial.

V-Klasse en Sprinter

De Marco Polo’s zijn uitermate geschikt voor doorsnee kampeerders en vallen vooral op door hun afwerkingskwaliteit. Je ziet van ver dat het moederhuis zich ermee gemoeid heeft. Maar tal van ombouwbedrijven serveren je oplossingen op maat met de goedkeuring van het bedrijf met de Ster. Zo toont Hymercar er de Grand Canyon S (gebaseerd op de Sprinter), er is de Terracamper en de door Hartmann ontwikkelde Vansportscamper.

Ook met Mercedes Citan

Ook de Renault Kangoo met Mercedes-badge - de Citan - kan voor je buitenavontuur ingezet worden. Die is er te kijk met een daktent van TopDog.