Duitsers baas op de Belgische automarkt

Door: BV

Afgelopen maand augustus werden in ons land 38.655 nieuwe auto’s ingeschreven. Dat cijfer is zo maar eventjes 23,7 % méér dan dat van augustus 2015. Dat aantal is weliswaar een uitschieter, maar het vertegenwoordigt geen trendbreuk. De Belgische autosector presteert al het ganse jaar erg sterk. De eerste acht maanden van 2016 gaat de verkoop 7,5% vlotter dan een jaar eerder.

Duitse automerken populairst

Akkoord, het is Renault die afgelopen maand de top aanvoerde. Met 3.882 auto’s had het merk 80 auto’s voorsprong op Volkswagen. Maar ook de rest van de top vijf is Duits. BMW staat op 3 met 3.305 stuks, Opel op vier met 2.726 wagens en Mercedes op vijf met 2.706 exemplaren. En op zes? Daar staat nog een Duits merk: Audi (2.594). Pas op de zevende stek staat weer een merk met een andere nationaliteit: Peugeot (2.339). De complete top 38 hebben we zoals steeds op onze Facebook-pagina gedropt.

Bedrijfsvoertuigen

De markt van de lichte bedrijfsvoertuigen groeit al 22 maanden onafgebroken. In augustus werden er 5.178 exemplaren ingeschreven. De vrachtwagens tot 16 ton doen het minder goed. De markt duikt ruim 27% in het rood. De echt zware jongens doen gevoelig beter. Sinds januari werden er 5.581 zware trucks ingeschreven. Dat is 20,5% beter dan afgelopen jaar.

Tweewielers

De gemotoriseerde tweewielers hadden een teleurstellende maand juli achter de rug, maar augustus was beter. Er werd een stijging met 2,9% genoteerd.