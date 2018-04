Lamborghini wordt SUV-merk

Door: BV

De Urus wordt Lamborghini’s eerste SUV. Ergens eind volgend jaar krijgen we hem wellicht te zien. En in 2018 zal hij bij de dealer staan. En nu mag het merk met de Stier wel uitsluitend bekend staan om z’n lage flamboyante sportwagens, als het erop aan komt om veel geld uit te geven aan helemaal iets anders… dan zijn de mensen daar absoluut voor te vinden. Kijk maar naar Porsche, dat meer SUV’s dan sportwagens verkoopt. En Lamborghini gaat de Duitsers achterna.

3.500 sportwagens per jaar

Van de Aventador en Huracan wil Lamborghini graag 3.500 stuks op jaarbasis bouwen (en verkopen). Er moet immers over de exclusiviteit gewaakt worden. Maar de Urus… die is door zo’n vervelende beperkingen niet gebonden. Die wil het Italiaanse merk liefst in zo groot mogelijke aantallen bouwen. Concreet: van meet af aan minstens nog eens 3.500 stuks per jaar. Niet slecht voor een auto die wellicht flirt met een basisprijs van € 200.000. Slaagt Lamborghini in haar opzet, dan verkoopt het meer SUV’s dan sportwagens. En dan zijn we weer bij de titel van dit item.