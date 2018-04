Smart ForCops

Door: ADD

De stoere New Yorkse politieagenten zien we op televisie zelden of nooit in een driewieler op criminelen jagen. Nochtans rijden er daar behoorlijk wat van rond. Of beter gezegd reden, want de NYPD (New York City Police Department) heeft nu besloten om hen te vervangen door Smartjes.

Belachelijk duur zo'n driewieler

Sinds de jaren 1970 maakte de New Yorkse politie gebruik van de driewielers (die ons wat aan de Ape van Piaggio doen denken). Ze waren oorspronkelijk bedoeld om de verkeerspolitie dichter bij de burger te brengen. Maar de nadelen begonnen door te wegen: de agenten moesten een helm dragen en een motorrijbewijs halen, bovendien bleken de driewielers duur en onbetrouwbaar. En dus heeft de stad New York beslist om de kleinste auto van Daimler in haar politievloot op te nemen.

Een Smart ForTwo kost slechts de helft van de driewieler en heeft zelfs airconditioning. 250 exemplaren hebben ze besteld, uitgerust met zwaailichten en een politieradio.