Belgen blijven meer auto's kopen

Door: BV

Afgelopen maand werden in ons land 41.748 nieuwe wagens ingeschreven. Dat cijfer staat voor een stijging met liefst 13,7%. Tijdens de eerste drie trimesters noteert de automarkt een winst van 8,1% ten aanzien van dezelfde periode in 2015. Voldoende voor vakorganisatie Febiac om de jaarprognose op te trekken naar zo maar eventjes 515.000 stuks.

Duitsers domineren

Het zijn de Duitse autobouwers die de cijfers (de top 38 vind je op onze Facebook-pagina) domineren. Volkswagen staat op één, Opel op twee en BMW op drie met respectievelijk 4.198, 3.123 en 3.074 stuks. De Fransen van Renault en Peugeot halen stek vier en vijf binnen, maar de verschillen zijn klein want ze wisten beide nog meer dan 3.000 inschrijvingen te verzekeren.

Zware jongens

Tot 16 ton MTM ging de markt 5,7% in de plus, maar het jaarresultaat blijft er nog steeds negatief. De grootste vrachtwagencategorie ging afgelopen maand 23,9% in de plus en laat sinds begin dit jaar een groei van meer dan 20% optekenen. Bij de bestelwagens zien we een groeicijfer van net geen 20% terwijl voor de voorbije maanden de aantallen gemiddeld ruim 10% de hoogte in gingen.

Op twee wielen

De motormarkt lijkt maximaal te profiteren van de zacht nazomer. Er werden afgelopen maand zo maar eventjes 38,7% meer tweewielers ingeschreven dan een jaar eerder. Het ganse jaar kleurt daardoor groen, voor 4,6% terwijl het eerder leek te slabakken.