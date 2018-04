Ford geeft viercilinder Mustang meer power

Door: ADD

Met de huidige generatie heeft Ford van de Mustang een auto voor de ganse wereld gemaakt. Voor het eerst is hij officieel met het stuur rechts te bestellen, in meer dan 100 landen. Maar gebouwd wordt hij slechts in een enkel fabriek: in Flat Rock, Michigan. En daar ligt de productie nu een week stil. De Mustang doet het namelijk niet goed op zijn thuismarkt.

Volgens persagentschap "Bloomberg" daalde de verkoop van de Mustang met 32 procent vorige maand. Voor het eerst sinds 23 maanden verkocht zijn aartsrivaal, de Chevrolet Camaro beter. Dit jaar heeft Ford al 87.258 Mustangs verkocht in de VS - 9,3 procent minder dan vorig jaar. En dus reageert Ford nu met een productiepause. De 3.702 arbeiders zullen pas 17 oktober weer aan het werk gaan, al blijven ze doorbetaald.

(Bijna) evenveel trekkracht als de V8

Ford kondigt nu ook nieuwe „Performance Power Packages“ voor de pony aan - voor het eerst ook voor de viercilinder. De 2.3-liter turbomotor van het Amerikaanse model krijgt daarmee omgerekend bijna 340 in plaats van 314pk. Het koppel stijgt met 95Nm tot 529 Nm waardoor de viercilinder nu slechts 13Nm minder heeft dan de V8 (542 Nm). Het pakket kost $ 699, dat is ongeveer € 630. Klinkt interessant, maar tot bij ons zullen de power packages niet komen.