Peugeot Citroën stuurt meer dan 2.000 mensen de laan uit

Sinds begin 2013 liet Peugeot Citroën (PSA) al 17.000 medewerkers afvloeien in drie verschillende saneringsrondes. En nu kijkt de groep aan tegen een vierde oefening. Daarin zouden in Frankrijk nog eens 2.133 arbeidsplaatsen geschrapt moeten worden.

Dieselinvesteringen

Reuters, dat de informatie haalt bij een Frans radiostation, weet dat twee redenen als oorzaak worden aangehaald. PSA wijst de vinger naar de Brexit en de investeringen in dieselmotoren. Dat laatste bleek een verkeerde strategische keuze te zijn. Maar het is niet alleen het bedrijf dat in die zaak boter op het hoofd heeft. Europa liet aan het begin van het decennium nog erg duidelijk z’n voorkeur voor dieseltechnologie blijken, waarop tal van Europese automerken besloot vooral die piste verder te ontwikkelen. Inmiddels draaiden de overheden hun kar en dat heeft nu eenmaal gevolgen…

Not amused

De Franse staat laat via officieuze kanalen alvast weten erg ontevreden te zijn met de beslissing. PSA zal evenwel aanhalen dat een verdere sanering pure noodzaak is. Twee jaar geleden was de groep ei zo na bankroet en het wil niet weer in die situatie verzeilen.

Foto: de nieuwe Peugeot 5008