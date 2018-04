Europese plannen Borgward stilaan concreet

Door: ADD

Borgward was ooit een van Duitslands bekendste autofabrikanten, maar ging in 1961 failliet. Chinees geld heeft het merk nieuw leven ingeblazen, maar op dit moment worden de elektrische SUV's alleen in China geproduceerd. Al zou de oversteek naar Europa binnenkort weleens een feit kunnen zijn.

Terug naar Bremen

Duitse media berichten namelijk dat de Borgward Group een assemblagefabriek plant in Bremen, waar de roots van Borgward liggen. Afgewerkte auto-onderdelen zouden vanuit China naar de fabriek verscheept worden om daar geassembleerd te worden. Zo kunnen enerzijds invoerrechten omzeild worden en is anderzijds een zekere productiecontinuïteit verzekerd.

Het bedrijf ontkent voorlopig de geruchten en verwijst naar een persconferentie woensdag in Bremen, waar ze de "volgende stappen" voor de Europese markt zullen bekendmaken.