Gepersonaliseerde reclame dringt onze auto binnen

Aan de apps en andere software die ze momenteel aanbieden, verdienen de autofabrikanten nog niet bijster veel. Reclame zou daar verandering in kunnen brengen. General Motors presenteert nu samen met IBM een dergelijk reclameproject dat aan de dienst "OnStar" gekoppeld zal worden. Vanaf eind 2017 zullen Amerikaanse automobilisten op hun scherm van het infotainmentsysteem tijdens het rijden allerhande 'tips' krijgen.

De aangeboden reclame zal lokaal en geïndividualiseerd zijn. Het systeem herinnert de bestuurder bijvoorbeeld aan boodschappen die nog gedaan moeten worden net voordat die de desbetreffende winkel passeert. Of bij het binnenrijden van een nieuwe stad krijgt hij tips over restaurants en shops. Nog voor de lancering van het systeem pakken IBM en GM al met vijf adverteerders uit, waaronder Exxon (brandstof), MasterCard en Parkopedia (parkeerplaatsen).

Watson weet wat je wil

Voor de personalisatie van de reclame zet IBM zijn supercomputer Watson in. Die is in staat om te leren uit het gedrag van de bestuurder, kan gesproken taal begrijpen en beslissen welke producten en diensten er aan de bestuurder aangeboden moeten worden.

En Europa?

De gebruiker moet evenwel akkoord gaan met het gebruik van zijn gegevens, maar hoe de regels daaromtrent precies geformuleerd zullen worden, onthult GM nog niet. En of er al concrete plannen zijn om dochterlief Opel bij het project te betrekken, dat mogen we ook nog niet weten.