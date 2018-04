Zo snel is de Amerikaanse politie

Door: ADD

Voor Amerika-reizigers die het niet zo nauw met de wetgeving nemen, is het best handig om te weten welke auto ze moeten huren om een politie-auto te kunnen afschudden. Maar dat politiediensten de prestaties van hun speciale modellen nauwkeurig vrijgeven is best uitzonderlijk, behalve in de staat Michigan. Daar heeft de State Police onlangs van al hun auto's en motoren o.a. acceleratietijd en topsnelheid verklapt.

Met onze Europese tweelitertjes hebben Amerikaanse (politie)auto's sowieso weinig gemeen. Zelfs de kleine Chevy Caprice heeft er een 3.6-liter onder de motorkap, de sterkere versie een 6 liter V8. De kleine Caprice gaat in 7,9 seconden van 0 naar 60 mijl en topt op 236km/u. De grote sprint in 6,1 seconden naar 100 en haalt tot 250km/u. De heer en meester van de Michigan State Police cars is echter de Dodge Charger 5.7 Hemi V8 AWD i, al zijn hun andere voertuigen evenmin allesbehalve traag: