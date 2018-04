Volkswagen Golf is de belangrijkste facelift van het jaar

Door: BV

Er is geen belangrijker facelift dan deze van de Volkswagen Golf. En laat meteen wel wezen: dat is niet omwille van de ingrijpende stijlaanpassing. Verder dan subtiliteiten komen de Duitsers niet. Maar dat is het wel omdat de Golf nu eenmaal, tot spijt van wie het benijdt, nog steeds de referentie is in z’n segment. In cijfertjes is de Golf koning. En dat wil Volkswagen wél even fijn onderlijnen.

Subtiel verfijnd

Volkswagen wijzigt weinig, en tegelijk ook bijna alles. Zo kan je bij een vergelijking aanpassingen vinden in het verloop van de bumpers (nu met nog meer valse luchtroosters, want dat helpt de aërodynamica), zijn er andere uitlaten en kan je nu dynamische richtingaanwijzers krijgen (die van binnen naar buiten lopen terwijl ze knipperen). Vooraan sluit het design van de voorbumper nu nog beter aan bij dat van de koplampen. Daar is de tijd van Xenon geteld. Het is nu al LED dat de klok slaat. Er is ook wat chroom aan de achterzijde in de vorm van (eveneens valse) geïntegreerde uitlaten aan weerszijden. De Golf GTI onderscheidt zich op dit vlak met z’n ronde exemplaren en elders door wat agressievere lijnen en rode striping (die bijvoorbeeld slim in de koplampen is geïntegreerd).

Wuiven

Binnenin zijn de veranderingen op het eerste zicht al even summier. Bijster veel meer dan een groter infotainmentscherm lijkt er niet te zijn. Maar vergis je niet; Volkswagen heeft meer gedaan.

Voortaan meet het (optionele) centrale display 9,2 inch in diameter, al moet je daar effectief een paar centimeter van aftrekken want die centimeters worden ingenomen door aanraakgevoelige in plaats van fysieke knoppen. Het geheel oogt er evenwel een stuk strakker door. Net als het instrumentarium indien het Active Info Display is aangevinkt. Ja, je kan de Golf nu krijgen met een volledig digitaal instrumentarium. Volgens de Duitsers is dat een primeur, maar als je het ons vraagt is de Audi A3 hem voor, net als de Peugeot 308.

Wuiven naar je auto kan je echter nog in geen andere middenklasser. Bij de Golf kan het wel, dankzij Gesture Control. Het zat al eerder op een concept en wij kennen het uit de jongste BMW 7-Reeks (waar het absoluut niet kan overtuigen). Nu wordt het in één klap een pak bereikbaarder.

Meer technologie

De vernieuwde Golf kan zelf rijden. In een aantal duidelijk afgebakende situaties tenminste. Dankzij functies als Front Assist met Pedestrian Monitoring, Traffic Jam Assist en Emergency Braking, in combinatie met rijstrookassistentie en adaptieve cruise control, kan de Golf zelfstandig sturen, accelereren en remmen zonder bemoeienis van de bestuurder. Tot een snelheid van 60 km/u. Handig in bijvoorbeeld files.

Nieuwe motoren

Motorisch is de komst van een 1.5 liter TSI Evo het voornaamste nieuws. Het blok levert 150 pk, beschikt over cilinderuitschakeling (tijdens deellast) en zal op termijn de vertrouwde 1.4 TSI met pensioen sturen. Ja, hij is dus groter dan z’n voorganger. Er komt ook een 'Bluemotion'-variant van deze nieuwe motor. Die is zuiniger, maar ook 20pk minder sterk. Meer kracht is er voor de GTI. Die krijgt er 10 pk bij, waarmee het totaal op 230 pk komt te liggen. Voorheen was dit vermogen toebedeeld aan de Golf GTI Performance, maar die krijgt ook een pk-upgrade. Hij heeft er nu 245.

Over de TDI's rept Volkswagen met geen woord, waardoor het aannemelijk is dat daaraan niet is gesleuteld. Wel wordt nog gemeld dat er afscheid is genomen van de 6-traps DSG. Voortaan kent elke automatische transmissie in de Golf zeven verzetten.