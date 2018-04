Autoverkoop in EU staat stil

Door: ADD

Het aantal inschrijvingen van nieuwe wagens in de EU stagneerde in oktober 2016. Ongeveer 1,1 miljoen auto's werden er in de Europese Unie geregistreerd, bijna net zoveel als in dezelfde periode vorig jaar. Dat maakte de overkoepelende organisatie van autoconstructeurs Acea vandaag bekend.

Vooral de belangrijkste markten (Duitsland en Frankrijk) lieten een daling optekenen, terwijl Italië en Spanje het net beter deden. In de eerste tien maanden werden er in de EU in totaal 12,35 auto’s ingeschreven (+7,2 procent)

De verliezers

De VW-Group verloor in oktober opnieuw marktaandeel. Vooral het merk VW zag een daling van 7,9 procent, de groep ging er 1,7 procent op achteruit. Ook de tweede grootste constructeur in Europa PSA (Peugeot, Citroën) werd geconfronteerd met een daling van 7,2 procent. Renault verloor 1,8 procent.

De winnaars

De Fiat-Chrysler Group (FCA) steeg dan weer 6,9 procent. En ook de Duitse "premium" merken deden het goed. Mercedes-Benz behaalde een stijging van 7 procent, BMW 2,5 procent.