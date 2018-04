Schauvliege (CD&V) wil rekeningrijden, verbod op benzine en diesel tegen 2030

Door: BV

Vlaams Milieuminister Joke Schauvliege (CD&V) is terug van de milieuconventie in Marrakesh, waar werd besloten om het Akkoord van Parijs sneller door te voeren. Maar Schauvliege wil nog meer maatregelen. Die situeren zich vooral op vlak van mobiliteit, dat (alle vormen van transport samen) verantwoordelijk is ruwweg een achtste van de uitstoot op dat vlak.

Verbrandingsmotoren verboden tegen 2030

Schauvliege wil zich achter het voorstel van Groen scharen om tegen 2030 nieuwe benzine- en dieselwagens te verbieden. Een CD&V partijcongres moet zich daarover buigen. Ze wil ook dat rekeningrijden wordt ingevoerd (hoewel de accijns op brandstof in de praktijk eigenlijk hetzelfde bereikt). Liefst in heel Europa.