EU wil overal snelwegtaks

Door: BV

Duitsland wil z’n snelwegennet betalend maken. Daarover wordt al geruime tijd gebakkeleid. Het land wil bijvoorbeeld niet dat z’n eigen burgers meer moeten betalen en wou hen daarom korting geven op de jaarlijkse verkeersbelasting. Dat leverde protest op van de Europese Unie, dat die manier van denken discriminerend vond. Nu is er een akkoord tussen Duitsland en de EU.

EU maakt alles ingewikkeld

De Duitse burgers krijgen een compensatie op de wegenbelasting. Ja, exact wat Duitsland vroeg en waar de EU zich niet mee kon verzoenen. Alleen zal de korting nu afhankelijk zijn van hoe vervuilend een auto wordt geacht te zijn. En hetzelfde moet gelden voor de tol zelf. Er komen vignetten van korte en lange duur, met vanzelfsprekend variaties in prijs. Maar de exacte kostprijs zal ook afhankelijk worden van de milieu-impact van de auto in kwestie. Voor vignetten die tien dagen geldig zijn zal de prijs daardoor variëren van € 2,5 voor de schoonste auto’s tot € 20 voor de meest vervuilende. Wie in de toekomst door Duitsland wil, trekt best al wat tijd uit om te studeren.

Nog altijd protest

Duitsland wou de tol al in 2017 invoeren, na eerdere vertragingen. Maar zelfs in eigen land ligt de politiek er nog over overhoop. Bovendien hebben Nederland en Oostenrijk al aangekondigd binnen het Europese kader juridische procedures te zullen ondernemen tegen de tolheffing. Duitsland zal dus wellicht nog moeten wachten. De EU droomt intussen al van één tolsysteem voor gans de Unie. In Duitsland zou tol jaarlijks een half miljard euro moeten opleveren. In gans Europa gaat het om miljarden extra belastinginkomen.