120 nieuwe BMW's gesneuveld bij treinongeluk

Door: BV

In de Amerikaanse staat South Carolina is een goederentrein met daarin 120 nagelnieuwe BMW’s ontspoord. De auto’s horen allemaal tot de X-reeks van het merk (X3, X4, X5 en X6) en waren onderweg van de fabriek in Spartanburg (deze BMW’s worden in de VS gebouwd) naar de haven in Charleston waar ze geëxporteerd zouden worden. De eindbestemming is nog onbekend.

120 keer total loss?

Het euvel veroorzaakte geen menselijk leed, maar leverde heel wat schade op aan een groot aantal voertuigen. BMW moet de schade nog geval per geval bekijken. Het is evenwel lang niet uitgesloten dat enkele auto’s nog voor herstelling en verkoop in aanmerking komen. Automerken schrijven om evidente redenen niet graag goederen af en niet zelden worden herstellingen uitgevoerd nog voor de levering van een nieuw voertuig.