Merktevredenheid 2016: Tesla is top, Fiat is flop

Er zijn talloze onderzoeksbureaus die peilen naar de tevredenheid van een klant na de aankoop van een wagen. Was die wel wat je ervan verwacht had? Ze zijn niet allemaal even serieus, maar als het Amerikaanse Consumer Reports (vergelijk dat met Testaankoop bij ons) z’n verslag publiceert, spitst de sector z’n oren. Op de belangrijke Amerikaanse markt, bevraagt het 300.000 eigenaars van auto’s die vanaf 2014 aangekocht zijn.

Koop je je volgende auto nog van hetzelfde merk?

Dat is wat Consumer Reports samen met de autofabrikanten willen weten. Een eindvraag die slechts een losse verhouding heeft met de problemen die iemand met een auto heeft. Zo kan de klant een auto hebben die wel eens kuren heeft, maar hem zo leuk vinden dat hij zich daar niets van aantrekt. Of andersom - een perfect betrouwbare auto hebben, maar bijzonder ontevreden zijn over bijvoorbeeld de zithouding.

Tesla heeft de trouwste klanten

Het nog jonge Tesla, waarvan geweten is dat de auto’s verre van probleemloos zijn, kan op het meeste enthousiasme van allemaal rekenen. 91% van de klanten van dat merk, zegt hun volgende auto weer bij dezelfde fabrikant te kopen. De top 3 bestaat verder nog uit Porsche (84%) en Audi (77%). Onderaan de lijst bengelen de merken Infiniti (58%), Nissan (58%) en Fiat (53%).