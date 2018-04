Volkswagen wil je profiel in de cloud

Door: BV

Volkswagen is ervan overtuigd dat verplaatsingen in de toekomst veel meer een interactie zullen zijn tussen mens en machine. Via allerhande onlinediensten en een minimum aan analoge technologie. Wat dat ook moge betekenen…

Altijd aan

Onder het motto 'we are always on' hebben de Duitsers de 3D Digital Cockpit ontwikkeld. Dat is een breed uitgemeten infotainmentsysteem dat als het ware bestaat uit twee over elkaar geplaatste displays. De bediening ervan zou al even spectaculair zijn, volgens Volkswagen, want die gebeurt via eyetracking. Hoe het in- en uitschakelen van functies precies in z'n werk gaat wordt niet kenbaar gemaakt (knipperen?). Wel dat Volkswagen Eyetracking nauw samenwerkt met bestaande systemen die werken via touch en gesture control.

Enorm head-up display

Alsof de hierboven genoemde nieuwigheden nog niet genoeg zijn, presenteert Volkswagen nog een enorm display, AR Head-Up Display genoemd. Dit transparante display doet qua formaat en vorm denken aan het scherm voorop een (toer)motorfiets, maar kent uiteraard heel wat slimme trucjes. Zo beschikt het over augmented reality, een vernuftig systeem dat belangrijke dan wel interessante informatie over de real-time rijomgeving waarin wordt gereden weergeeft. Een soort visuele live-weergave van Wikipedia, zeg maar.

Een VW op maat

Maar de wat etherische stelling in de eerste paragraaf heeft vooral met een mobiliteitsdienst te maken. Een auto zal in de toekomst immers erg veel persoonlijke informatie verzamelen. VW wil die in een clouddienst opslaan. Dat moet je natuurlijk kunnen delen met anderen, maar misschien wil je die info zelf ook nog op een ander ogenblik gebruiken. De Duitsers bedachten daarvoor een User-ID. Dat is een eigen softwaredienst die dit mogelijk maakt en niet beperkt is tot je eigen auto (lees: Volkswagen). Rijd je bijvoorbeeld zelf een Golf, maar stap je over in de Passat van een kennis, dan valt die – na een druk op de knop – alsnog eigen te maken nadat jouw User-ID-gegevens zijn ingeladen. Al stap je in een gehuurde Volkswagen.