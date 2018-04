Oostenrijks vignet vanaf 2018 niet enkel sticker

Door: ADD

Het kopen van een vignet voor de Oostenrijkse snelwegen zal volgend jaar een pak eenvoudiger en handiger worden. De Maut zal er vanaf dan ook online kunnen betaald worden. Dat maakte de minister van Verkeer vandaag in Wenen bekend. "We werken aan een digitaal vignet. Wie niets meer op de voorruit wil kleven, zal een een handig alternatief hebben”, aldus Jörg Leichtfried (SPÖ).

Geen prijsverschil

De onlinevariant waarbij de nummerplaat gedetecteerd wordt, zal dezelfde prijs en dezelfde geldigheid als het klassieke vignet hebben. De verkoop start met het jaarvignet voor 2018 op 1 december 2017 en zal in eerste instantie via de website van de Oostenrijkse snelwegbeheerder Asfinag en via een smartphone app gebeuren.