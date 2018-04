De wereld op zijn kop: Shell bouwt laadpalen

Door: ADD

Shell breidt zijn aanbod in het tankstation uit. Voortaan zal je er naast super, diesel en LPG ook elektriciteit kunnen tappen. De Brits-Nederlandse groep wil dit jaar met de bouw van laadpunten voor elektrische auto's in tankstations beginnen. Shell Manager John Abbott vertelde aan de "Financial Times” dat er eerst in het Verenigd Koninkrijk en in Nederland laadpunten komen, en dat andere landen kunnen volgen.

Abbott verwacht dat in stedelijke gebieden de meeste vraag naar e-laadpalen zal zijn en wil "vrij snel" met de aanpassing van de tankstations in het Verenigd Koninkrijk beginnen. Hoeveel stations Shell wil upgraden, zei hij er niet bij.

Toekomst niet bedreigd

Volgens Abott worden de oliemaatschappijen en de tankstations niet bedreigd door de e-mobiliteit. De overgang van verbrandingsmotoren naar elektricsche aandrijving zal nog tientallen jaren duren en bovendien doen benzinestations meer dan alleen brandstof verkopen. De verkoop van eten en drinken is niet onbelangerijk en aangezien het laden van elektrische auto's aanzienlijk langer duurt dan het huidige tanken, ruikt Shell extra inkomsten.

Verkoop elektrische auto stimuleren

Het gebrek aan laadpunten wordt beschouwd als een van de redenen waarom de doorbraak van de elektrische auto’s er maar niet komt. Ook Shells concurrenten (o.a. het Franse Total) willen binnenkort laadpunten bouwen. In Duitsland plannen de constructeurs Daimler, Volkswagen, BMW en Ford om samen in de komende jaren duizenden laadstations langs de snelwegen te bouwen.