BMW is Belgie’s populairste automerk in januari

Door: BV

51.701 nieuwe auto’s werden er in de loop van de maand januari in België ingeschreven. Dit resultaat betekent een toename met 16,6% ten opzichte van de inschrijvingscijfers van januari 2016, en het is ook het hoogste cijfer voor de maand januari sinds het recordjaar 2011.

BMW weer op 1

Het gebeurde al eens eerder. Maar toch, een automerk als BMW op het hoogste schavot. Dat is een uitzondering. Je kan je natuurlijk de vraag stellen hoe lang zo’n merk z’n ‘premium’ status nog kan claimen als het meer auto’s aan de man brengt dan heel wat ‘volume’merken. BMW leverde afgelopen maand 4.549 exemplaren uit. Volkswagen bleef steken op 4.499 stuks. Stek 3 is voor Renault met 3.841 exemplaren.

De top 40 van de merken (met alle cijfers) hebben we zoals gebruikelijk op onze facebook-pagina geplaatst.

Lichte vrachtvoertuigen

2017 begint ook zeer voorspoedig voor het segment van lichte vrachtvoertuigen. Daarvan nemen de registratiecijfers tijdens de maand januari met 14,4% toe. Minder gunstig zijn daarentegen de resultaten bij de zware vrachtvoertuigen. De inschrijvingscijfers bij de voertuigen tot 16 ton nemen met 21,8% af en die van de voertuigen boven 16 ton met 2,9%.

Op 2 wielen

Ook bij de gemotoriseerde tweewielers was er weinig reden tot euforie: de inschrijvingen van motorfietsen en scooters tonen een terugval met 24,3%.