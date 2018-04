Wie ontfermt zich over deze verwaarloosde Mercedes SLR McLaren?

Door: BV

In Tsjechië staat deze exotische schoonheid al zes jaar te verkommeren in een veld. De auto is in 2011 in beslag genomen door de lokale politie en staat op wat de overheid ‘een parking’ noemt. Uit de foto’s blijkt dat een optimistische omschrijving te zijn.

Diefstalonderzoek

Volgens GTspirit, dat de foto’s naar de buiten bracht, is de Mercedes SLR McLaren in beslag genomen in een onderzoek naar diefstal. Daarbij is ook een lokale leasingmaatschappij betrokken. De auto staat vast zolang het onderzoek niet afgerond is. Daarna wordt de auto wellicht geveild. Wie ‘m dan hebben wil, kijkt tegen een grondige opfrisbeurt aan. Dergelijke supercars verdragen doorgaans niet goed dat ze jaren aan een stuk stilstaan en worden blootgesteld aan de weersomstandigheden.