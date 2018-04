Porsche had al een Shooting Brake in 1984

Door: BV

Het is nog maar een week geleden dat Porsche op het Autosalon van Genève grote ogen gooide met de Panamera Sport Turismo. Een auto die wordt voorgesteld als de eerste Shooting Brake van het merk. Maar is dat wel zo? Of bestaat er al lang een Porsche Shooting Brake? 33 jaar lang misschien?

Het Porsche designcentrum in Weissach, bedacht er immers al één in 1984. Het nam een Porsche 928 S2 als basis, maar verlengde de wielbasis met 25cm. Het gros daarvan, 20cm om exact te zijn, werd gebruikt om de eigenlijk onbruikbare achterbank een echte functie voor het vervoer van passagiers te geven. En zo werd de Porsche 928-4 geboren.

Prototype

De ontwerpers trokken destijds nog enkele extra registers open. Het ging tenslotte om een prototype. En dan konden dubbel getinte ruiten, een specifieke bekleding en hertekende koplampen er wel vanaf. Op mechanisch vlak bood de auto dan weer niets nieuws. Maar z'n 5-liter V8 was dan ook al verre van kinderachtig. Die ontwikkelde 310pk en kon daarmee een top van 260km/u halen. Niet slecht voor een break van toen. Ook vandaag zou dat meer dan respectabel zijn.

De 928-4, die met z'n twee deuren de titel van een échte shooting brake kan claimen, geraakte niet voorbij het prototypestadium. Maar hij intrigeerde Porsche niettemin. Drie jaar later werd er immers een tweede exemplaar gebouwd, dan gebaseerd op de Porsche 928 H50. De nieuwe Porsche Panamera Sport Turismo is dus niet de eerste in z'n soort. Het is al de derde.