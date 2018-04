Recordaantal nieuwe Tesla's

Door: BV

Tijdens de eerste drie maanden van dit jaar leverde Tesla 13.450 Model S en 11.650 Model X uit aan klanten. Samen komt dat op het verdacht ronde aantal van 25.000 eenheden. Een groei van 69% ten opzichte van dezelfde periode afgelopen jaar en een absoluut record voor het bedrijf.

En het had nog meer kunnen zijn. Want, zo laat het merk weten, er waren nog meer dan 4.000 auto’s onderweg naar klanten. Die zullen bij de cijfers van Q2 opgenomen worden.

Nog lang niet op koers

Ondanks de recordcijfers ligt Tesla nog lang niet op koers. Aan dit tempo levert Tesla dit jaar zo’n 100.000 auto’s. Voor volgend jaar legde opperhoofd Elon Musk de lat echter op 500.000 stuks. Daarvoor moet vooral de kleine Model 3 zorgen. Die zou in juli in productie gaan. Om het schema zo goed mogelijk te respecteren besliste Tesla al het beta-prototypestadium voor dat model over te slaan en meteen preseriemodellen te gaan bouwen. Een beslissing die niet zonder risico is.