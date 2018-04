Lynk&Co 01 met levenslange garantie

Door: BV

Lynk&Co is het nog piepjonge dochtermerk van de Chinese autobouwer Geely. Dat merk kocht Volvo en het gebruikt de nieuwe structuur ook voor deze 01. Het is de eerste auto van het bedrijf en veel verder moet je voor een verklaring van de naamgeving niet zoeken.

Met dank aan Volvo

De 01 deelt heel wat componenten met (toekomstige) Volvo’s. Het blijft niet bij het platform. Ook de motoren ruiken Zweeds. De 1,5l driecilinder die aftrapt zal ook in de aanstormende nieuwe Volvo XC40 terug te vinden zijn. En de grotere 2-liter viercilinder kennen we al uit onder meer de S90/V90. Een plug-in hybride staat ook in de coulissen op te warmen. Een technisch identieke variant van Volvo’s aanstormende nieuwe compacte SUV ook…

Zelfvertrouwen

Dat Kia de afgelopen decennia veel mensen overtuigde met uitgebreide garantievoorwaarden (7 jaar), is de industrie niet ontgaan. Lynk&Co zal de lat nog (veel) hoger leggen. De 01 zal gewoonweg levenslange garantie krijgen. Ongezien, al moeten de kleine lettertjes nog eens grondig uitgevlooid worden alvorens je kan besluiten dat je gegarandeerd vrij van kosten blijft.

Ook voor Europa

De Lynk&Co 01 is klaar voor serieproductie. Nog dit jaar kunnen de Chinezen hem krijgen. Volgend jaar staan Europa en de VS op het programma, maar hoe dat exact zal gaan (met invoerders, dealers en dergelijke) is nog onduidelijk.