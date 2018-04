Mini Rocketman en Superleggera nog altijd dood

Door: BV

Het internet gonsde de afgelopen dagen van geruchten over een nieuwe ‘super-Mini’ die ergens in 2019 in de catalogus hoort te staan. Er werd alweer hardop gedroomd van een productieversie van de Rocketman, die echt als Mini door het leven zou kunnen gaan. En van de Superleggera die na z’n debuut op het Concorso D’Eleganza Villa d’Este al herhaaldelijk getipt werd voor een (al dan niet beperkte serieproductie).

Maar moederhuis BMW trekt de stoel van onder de beweringen: ze komen niet. In 2019 komt er een elektrische Mini en daarmee is de kous af. Het bedrijft verteert nog de slechte ervaringen met de Mini Coupé, Mini Roadster en Mini Paceman. Al die modellen haalden niet het beoogde rendement. Daardoor werden ze afgevoerd. Mini evolueerde afgelopen tijd vooral niet in de richting van meer gespecialiseerde modellen. Integendeel, het trok agressief naar het midden van de markt. De flink opgeblazen afmetingen en erg conventionele oplossingen (zoals de gewone zijdeuren voor de Clubman) zijn daarvan een illustratie.