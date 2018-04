C'est fini voor de hydraulische ophanging van Citroën

Door: BV

Ruim 60 jaar was de hydraulische ophanging van Citroën hét toonbeeld van comfort. Reëel comfort, dat nog wordt bepaald door de filtering van onvolmaaktheden in het wegdek. Geen authentiek comfort, wat vaak verward wordt met uitrusting en snufjes. Ze werd destijds, in 1955, geïntroduceerd op de Citroën DS (een échte Citroën, in tegenstelling tot wat de marketingjuppies van lifestyle-merk DS je willen doen geloven). Op de Traction Avant werd er al mee geëxperimenteerd, maar dan louter op de achteras. Maar het is gedaan met de ophanging die in al z’n varianten garant staat voor een geleidelijke progressieve demping met hoogteregeling. De laatste Citroën C5 Break, voorzien van de jongste evolutie van de ophanging met olie en met gas gevulde sferen, is in de fabriek in het Franse Rennes van de band gerold. Er is geen vervanging.

De C5 die niet geliefd was

De jongste generatie van de Citroën C5 is één van de oudste auto’s uit z’n segment. Hij werd al in 2007 geïntroduceerd. Over een decennium verkocht Citroën er 635.000 van. 435.000 stuks waren voor Europa. Het Franse bedrijf trachtte met het model, net als met z’n voorganger, wat meer op het centrum van de markt te mikken. Daarvoor werden typisch Franse kenmerken op vlak van design verder uitgevlakt. Het werkte niet. In 2016 werden er nog amper 10.000 van verkocht.

Een oplossing of een schaamlapje?

De C5 lijkt voorlopig niet (rechtstreeks) te worden vervangen. De sedan voor de middenklasse is dood, ofschoon Renault er met de Talisman nog wel aan vasthoudt. Voor de ophanging belooft het bedrijf wel een oplossing. Het legt op dit ogenblik de laatste hand aan nieuwe dempers, en het belooft dat die op een betaalbare manier bijna net zo’n groot rijcomfort zullen bieden als de hydraulische ophanging.